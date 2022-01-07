В ночь с 6 на 7 января весь православный мир празднует Рождество – рождение Иисуса Христа. Светлый семейный праздник собирает близких за праздничным столом – в том числе и знаменитостей. Звезды украинского шоу-бизнеса душевно поздравили поклонников с Рождеством и поделились на своих страницах в Instagram теплыми праздничными фото. Телеведущий Юрий Горбунов выложил милое селфи с женой Катей Осадчей, которая позировала без макияжа. "С Рождеством Христовым!!! Мира всем, согласия, любви и благодати Божией!! Христос родился!!!" – написал он.

Украинские звезды поздравили поклонников с Рождеством (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) Осадчая в свою очередь опубликовала яркое праздничное фото, на котором изображена на фоне елки в роскошном темно-красном платье-вышиванку. "С Рождеством! Мира, домашнего уюта и согласия, здоровья и душевного спокойствия! Пусть в этот день самые родные будут рядом!" – пожелала ведущая.

Украинские звезды поздравили поклонников с Рождеством (фото: instagram.com/kosadcha) Джамала поделилась семейными фото с мужем и сынишками у нарядной елки. "Приветствую всех друзей, кто сегодня празднует Рождество! Мира и понимания нам всем. Мне кажется, меняются времена, меняются люди. Но чувства — они те же! Любовь и доброта были такими же еще до рождения всего. Люблю вас", — отметила певица. .

Украинские звезды поздравили поклонников с Рождеством (фото: instagram.com/jamalajaaa) Любитель женщин Олег Винник пожелал, чтобы этот светлый праздник наполнил жизнь теплом и радостью. "С Рождеством! Пусть этот светлый праздник наполняет жизнь теплом и радостью и согревает любовью ваши сердца", — написал артист.

Украинские звезды поздравили поклонников с Рождеством (фото: instagram.com/olegg.vynnyk) Маша Ефросинина очаровала милыми домашними кадрами без макияжа и похвасталась своей кутьей. "С Рождеством, друзья! Всем вкусной угле! И будьте, пожалуйста, здоровы!" – пожелала ведущая.

Украинские звезды поздравили поклонников с Рождеством (фото: instagram.com/mashaefrosinina) Ирина Билык на Рождество собрала компанию из нескольких звезд – Александра Пономарева, Павла Зиброва, Асии Ахат. Исполнители пожелали украинцам Божьего благословения, крепкого здоровья и мира. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) Милый Настя Каменских и Потап под елкой пожелали всем верить в чудеса. "С Рождеством Христовым. Мысленно обнимаем каждого из вас и желаем вам и вашим близким много тепла, счастья и любви. Будьте здоровы. И всегда верьте в чудеса", — написала певица.

Украинские звезды поздравили поклонников с Рождеством (фото: instagram.com/kamenskux) Ранее мы публиковали подборку рождественских песен и колядок от звезд украинского шоубиза, их варианты и прочтение народного творчества.