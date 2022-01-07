Миссию "миротворческих сил" стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возглавил российский генерал Андрей Сердюков. Он в 2014 году организовал и возглавил военную операцию по захвату Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости". "Управлять действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков", – сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Отметим, Сердюков участвовал в захвате Крыма в 2014 году, на тот момент он являлся начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Южного военного округа РФ. Российские СМИ отмечают, что именно Сердюков организовал и возглавил "специальную операцию" в Крыму весной 2014 года. Напомним, сегодня парламенты Таджикистана и Киргизии одобрили отправку войск в Казахстан для участия в миссии ОДКБ. Накануне в страну прибыли русские и белорусские военные. Ожидается, что для охраны критических объектов в Казахстан в целом будут направлены несколько тысяч "миротворцев".