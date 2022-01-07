Под Днепром 4-летний мальчик случайно споткнулся о кастрюлю с кипятком и сильно обжег ноги. В результате от полученных травм ребенок скончался дома. Об этом 7 января передает "Информатор". По информации журналистов с ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и пресс-службу ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, трагедия произошла в селе Заря Васильковского района. Предварительно известно, что еще 5 января малыш по неосторожности споткнулся о 6-литровую миску с кипятком и получил серьезные ожоги ног. Уже на следующий день, 6 января, мальчик скончался дома. Сведения о страшном событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований с отметкой "несчастный случай". В настоящее время правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства ЧП. Почему мальчику не оказали медицинскую помощь, как реагировали родители ребенка на случай, вызвали ли они "скорую" и почему пострадавший малыш оставался дома после получения сильных ожогов – сейчас неизвестно. В пресс-службе полиции Днепропетровской области о данном факте уведомлений на момент выхода публикации нет. Ранее сообщалось, что под Николаевом 2-летняя девочка вылила на себя кипяток, а мать решила не лечить ребенка и просто игнорировала оказание медицинской помощи. Также мы писали о том, что перед этим под Одессой годовалый мальчик перекинул на себя кипяток – тогда мать просто смазала ожоги маслом, и малыш попал в реанимацию.