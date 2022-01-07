Под Херсоном двое мужчин в поселке Каланчак похитили у местного священника церковное имущество – изделия из серебра. После этого злоумышленники решили продать свой "трофей", чтобы разжиться на деньги, но из этого ничего не вышло. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры. Как выяснилось, воры повредили окно и влезли в здание настоятеля Свято-Преображенского храма. Затем злоумышленники украли церковное имущество и серебряные принадлежности. Награбленные мужчины спрятали в лесополосе на время, чтобы впоследствии продать, но были задержаны.

Под Херсоном мужчины обокрали священника (фото: kherson.gp.gov.ua) Двум фигурантам дела прокуратура сообщила о подозрении за кражу с проникновением в жилище (ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса). В настоящее время решается вопрос об избрании воров меры пресечения. Ранее мы писали о том, что на Закарпатье поймали набожного церковного грабителя, ставшего "звездой" сети.