Бритни Спирс, недавно получившая полную свободу от опеки отца, не может остановиться демонстрировать ее. И лучшим проявлением певица считает обнаженные фото. "Энергия свободной женщины никогда не чувствовалась лучше" – написала она под очередным из них. Бритни позирует полностью голой – на ней одеты только белые гольфы и чокеры. Интимные места она прикрыла только стикерами. Картину дополнил макияж со smoky eyes и растрепанная прическа. Это уже не в первый раз, когда 40-летняя звезда высказывается о своей свободе, используя для этого откровенные кадры. Ранее она делилась жаркими фото из своей романтической поездки с бойфрендом Сэмом Асгари.

Бритни Спирс на новом фото (фото: instagram.com/britneyspears) На этот раз она отключила возможность комментировать пост, так что фанаты не смогли выразить свое восхищение. Хотя обычно они в основном радуются подобным проявлениям Спирса. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Позже она добавила ролик, где предстала в откровенном купальнике розового цвета. "Это мой первый купальный костюм с высокой талией… Моему жениху он нравится, но я не уверена… Это чертовски круто, потому что вы можете регулировать его по высоте или внизу", – поделилась она. Ранее Бритни Спирс показала редкое видео с уже взрослыми сыновьями и бойфрендом.