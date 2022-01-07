Утром 7 января в казахстанском городе Актобе началась "зачистка" центральной площади протестующих. В ходе спецоперации силовики задержали десятки человек. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Казахстанский портал "ORDA". По данным пресс-службы департамента Актобе, в ходе спецоперации по зачистке центральной площади от "нарушителей" для обеспечения действия режима чрезвычайного положения было задержано около 200 человек. Задержанные протестующие были доставлены в городские отделения полиции. Напомним, сегодня на мероприятии Казахстана возобновились акции протеста с требованием проведения политической реформы. Как писало РБК-Украина, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев исключил переговоры с протестующими и пообещал "уничтожить бандитов". Кроме того, Токаев разрешил силовикам открывать огонь на поражение при зачистке городов от протестующих.