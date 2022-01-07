В Украине после вступления в силу закона "Об основах национального сопротивления" урегулировано комплектование сил территориальной обороны личным составом. Также определены категории лиц, которые не смогут попасть в такие подразделения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона. Согласно закону, в добровольческие формирования территориальных общин не будут принимать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также имеющих две или более судимости. Отметим, основа добровольческих формирований территориальной обороны будут составлять прошедшие военную службу в ВСУ, военных формированиях и правоохранительных органах. А тех, кто не служил, будут принимать после присяги добровольца территориальной обороны. Для поступления на службу следует пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор, а также подписать контракт добровольца территориальной обороны. Напомним, 1 января 2022 года в Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления. Детальнее о нынешней ситуации с территориальной обороной читайте в материале РБК-Украина "Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага".