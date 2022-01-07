В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании десяти торгово-развлекательных центров. Уведомление о минировании поступило в колл-центр Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. "Поступило сообщение, что заминировано около 10 ТРЦ и железнодорожный вокзал. Вокзал уже проверили, было эвакуировано около 650 человек. А по ТРЦ в настоящее время информации пока нет, их еще проверяют", — сообщили правоохранители. В полиции не сказали, какие именно ТРЦ заменялись, но в соцсетях, в частности, сообщали об эвакуации из торгового центра "Район". Напомним, 5 января в Киеве срочно эвакуировали два ТРЦ. А в конце декабря неизвестный сообщил о минировании моста Патона.