Крупнейший город Пакистана Карачи начинает поквартирную кампанию по вакцинации женщин. В стране вакцинированных женщин гораздо меньше мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Пакистан в пятницу, 7 января, сообщил о почти 1300 случаях коронавируса в сутки, что является самым высоким показателем за два месяца. "Мы обнаружили, что значительная часть домохозяек не привита, они общаются и посещают свадьбу без масок", — сказал Касим Сирадж Сумро, парламентский секретарь по вопросам здравоохранения правительства провинции Синд. Однако уровень вакцинации среди членов семьи мужского пола, которые выходят на работу, выше, чем среди женщин. В кампании правительства провинции будут задействованы медицинские работники-женщины, которые уже давно играют важную роль в общенациональных кампаниях по вакцинации против полиомиелита в Пакистане. В Пакистане две дозы вакцины получили около 70 миллионов человек или 32% населения. Напомним, что в ВОЗ заявили, что низкий уровень вакцинации является причиной появления новых штаммов COVID-19. Все варианты коронавируса приводят к госпитализации и смерти.