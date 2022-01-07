Венгерская полиция заявила, что обстреляла грузовик, в котором находились около 30 человек. Вероятно, в транспорте находились нелегальные мигранты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fourals. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте на границе с Австрией в селе Харка. Там грузовик на высокой скорости двигался к переходу. Отмечают, что офицер требовал остановки транспорта. Однако водитель только прибавил скорости. Он проехал без остановки, потому полиции пришлось открыть огонь. В полиции указали, что грузовик с венгерскими номерами пересек границу, а затем сломался. Австрийская полиция арестовала ее водителя, он оказался гражданином Египта и около 30 пассажиров, гражданство которых пока неизвестно. Они были в багажнике грузовика. По данным полиции, в последние недели 2021 года венгерские власти еженедельно отправляли на южные границы страны с Сербией и Румынией от 2000 до 2500 мигрантов. Венгрия построила забор вдоль границы с Сербией, чтобы предотвратить въезд мигрантов в 2015 году. Напомним, 2 января группа нелегальных мигрантов из Ирака вылетела из международного аэропорта Литвы. В состав группы вошли около 100 человек, добровольно согласившихся вернуться на родину.