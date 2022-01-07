В Всемирной организации здравоохранения заявили, что низкий уровень вакцинации является причиной появления новых штаммов COVID-19. Все варианты коронавируса приводят к госпитализации и летальным исходам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВОЗ. "Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" и "Омикрон" отражают, что частично из-за низкого уровня вакцинации мы создали идеальные условия для появления вариантов вируса", — отметили в ВОЗ. Также в организации рассказали, что на прошлой неделе было зарегистрировано самое большое количество случаев COVID-19 за всю пандемию. "И мы точно знаем, что это заниженная оценка случаев, потому что уведомленные цифры не отражают отставание от тестирования в праздничные дни, количество незарегистрированных положительных самотестов и загруженность систем эпиднадзора, пропускающих случаи по всему миру", — отметили в ВОЗ. Напомним, что пандемия COVID-19 продолжается уже почти два года. Эксперты расходятся во мнениях, когда она закончится.