Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия "обходит" ЕС в важных переговорах с США. Они состоятся в Женеве 10 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUtoday. По его словам, Россия, похоже, отгораживается от Европейского Союза. "Владимир Путин хочет обойти Европейский Союз… он хочет нанести ущерб укрепляющемуся единству ЕС", — заявил Жан-Ив Ле Дриан. Переговоры между заместителем госсекретаря США Венди Шерман и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым должны начаться в Женеве в понедельник, поскольку российские войска находятся на границах страны с Украиной. Напомним, ранее в Белом доме назвали темы, желающие обсудить на переговорах с Россией.