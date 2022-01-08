В выходные состоятся первые теннисные финалы в 2022 году, восстанавливается футбол в большинстве топ-лиг Европы. Кроме этого, завершается первый в новом году этап биатлонного Кубка мира в немецком Оберхофе. РБК-Украина подготовило расписание главных спортивных трансляций по выходным. 8 января 10:30. Национальное соревнование. WTA, Adelaide International. Полуфинал, игра-2 (Setanta) 13:15. Биатлон, Кубок мира, Оберхоф. Смешанная эстафета (UA: Первый) 14:15. Футбол. Кубок Великобритании. Мансфилд — Мидлсбро (Setanta+) 14:45. Футбол. Кубок Великобритании. Миллуолл – Кристал Пелас (Setanta) 15:00. Футбол. Ла Лига. Леванте — Мальорка (MEGOGO Футбол первый) 15:35. Биатлон, Кубок мира, Оберхоф. Одиночная смешанная эстафета (RU: Первый) 16:30. Футбол. Бундеслига. Байер 04 — Унион (Setanta+) 17:00. Футбол. Кубок Великобритании. Ньюкасл – Кембридж (Setanta) 17:15. Футбол. Ла Лига. Реал Сосьедад — Сельта (MEGOGO Футбол первый) 18:00. Футбол. Французская Лига 1. Лилль – Лорьян (MEGOGO Футбол второй) 19:30. Футбол. Кубок Великобритании. Халл – Эвертон (Setanta) 19:30. Футбол. Кубок Великобритании. Челси — Честерфилд (Setanta+) 19:30. Футбол. Ла Лига. Гранада – Барселона (MEGOGO Футбол первый) 22:00. Футбол. Ла Лига. Реал – Валенсия (MEGOGO Футбол первый) 22:00. Футбол. Французская Лига 1. Ланс — Ренн (MEGOGO Футбол второй) 22:30. Олимпийские игры Баскетбол. НБО. ЛА Клипперс – Мемфис (Setanta) 9 января два часа. Хоккей. НХЛ. Тампа-Бей – Бостон (Setanta+) 3:00. Хоккей. НХЛ. Миннесота – Вашингтон (Setanta) 5:00. Хоккей. НХЛ. Анахайм — Нью-Йорк Рейджерс (Setanta+) 7:30. Национальное соревнование. WTA, Adelaide International. Финал (Setanta) 8:30. Национальное соревнование. ATP Cup. финал. Матч 1 (Setanta+) 10:30. Национальное соревнование. ATP Cup. финал. Матч 2 (Setanta+) 12:30. Национальное соревнование. ATP Cup. финал. Матч 3 (Setanta+) 13:25. Биатлон, Кубок мира, Оберхоф. Гонка-преследование, мужчины (UA: Первый) 13:30. Футбол. Серия А. Венеция – Милан (MEGOGO Футбол первый) 14:00. Олимпийские игры Баскетбол. Украинская Суперлига. Киев-Баскет — Николаев (Xsport) 15:00. Футбол. Ла Лига. Райо Вальекано — Бетис (MEGOGO Футбол второй) 15:30. Футбол. Серия А. Торино – Фиорентина (MEGOGO Футбол первый) 15:35. Биатлон, Кубок мира, Оберхоф. Гонка-преследование, женщины (UA: Первый) 16:00. Футбол. Кубок Великобритании. Ливерпуль — Шрусбери Таун (Setanta+) 16:00. Футбол. Кубок Великобритании. Вест Хэм – Лидс (Setanta) 17:30. Футбол. Серия А. Удинезе – Аталанта (MEGOGO Футбол второй) 18:30. Футбол. Бундеслига. Бохум – Вольфсбург (Setanta) 19:10. Футбол. Кубок Великобритании. Ноттингем — Арсенал (Setanta+) 19:30. Футбол. Серия А. Рома – Ювентус (MEGOGO Футбол первый) 19:30. Футбол. Серия А. Дженоа – Специя (MEGOGO Футбол второй) 21:45. Футбол. Серия А. Интер – Лацио (MEGOGO Футбол первый) 21:45. Футбол. Французская Лига 1. Лион – ПСЖ (MEGOGO Футбол третий) 22:00. Футбол. Ла Лига. Вильярреал – Атлетико (MEGOGO Футбол второй) 22:30. Олимпийские игры Баскетбол. НБО. ЛА Клипперс – Атланта (Setanta)