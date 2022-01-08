Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 7 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Вблизи Катериновки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. В сторону Каменки кафиры вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Недалеко от Новотошкивского противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. По состоянию на 7 часов утра, 8 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.