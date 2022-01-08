Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал произошедшую 8 января 2020 года катастрофу МАУ в Иране терактом. Он выразил разочарование отказом Тегерана от сотрудничества в расследовании и выплатах компенсаций за сбитый гражданский самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова изданию "Голос Америки". "Случившееся 8 января 2020 года было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета", — сказал Данилов. Секретарь СНБО выразил разочарование отказом властей Ирана от сотрудничества в расследовании трагедии и выплате компенсаций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины". Напомним, ранее власти Ирана заявили представителям Канады, Швеции, Украины и Великобритании, что отказываются от переговоров о крушении самолета МАУ. Отметим, позже Тегеран заявил, что готов обсуждать выплаты компенсаций, но только с каждой страной в отдельности. Как сообщало РБК-Украина, иранские военные сбили пассажирский самолет авиакомпании МАУ 8 января 2020 года. Как утверждает Тегеран, лайнер подвергся ракетной атаке из-за сбоя в работе системы противовоздушной обороны и ошибки оператора. Жертвами трагедии стали 176 человек, в том числе 9 членов экипажа.