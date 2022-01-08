В Казахстане задержан бывший глава Комитета национальной безопасности страны Карим Масимов. Расследование ведется по факту государственной измены. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт КНБ Республики Казахстан. "6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и направлены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К. К. .и другие лица", — говорится в сообщении КНБ. Другая информация пока в пользу следствия не разглашается. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев уволил Массимова с должности 5 января. Вместо него был назначен Ермек Сагимбаев. Ранее мы писали, что в Казахстане в ходе зачистки задержали до 4000 человек.