Победитель "Танцев со звездами 2019", хореограф и судья проекта "Украина имеет талант 2021" Евгений Кот не часто рассказывает о себе и делает признание. Например, ему приписывали роман со звездной партнершей на главном паркете страны Ксенией Мишиной, но мужчина это отрицает. Зато означает – как настоящий профессионал он был влюблен в героиню каждого номера, ведь только тогда чувства выглядят по-настоящему. Кстати, сам Евгений пережил в жизни личную трагедию из-за предательства любимой, о чем рассказал Маше Ефросининой в программе "Мой секрет" на канале СТБ. Когда хореограф встречался с экс-участницей Quest Pistols Show Мариам Туркменбаевой. Тогда молодые люди только начинали свое восхождение на большую сцену. Они вместе участвовали в проекте "Танцуют все".

Евгений Кот рассказал трагическую историю любви и предательства (фото: instagram/kot.jenya) "Меня обманули. Обошлись нечестно по отношению к моему сердцу, к моей душе. Я к тому времени думал, что это будет семья. Мы уложились уже в общий дом. Потом наступил кризис", — рассказал Евгений. Однажды пара поругалась и девушка решила уйти. Тогда она просто отправилась в тур с группой и не вернулась домой. По прошествии времени, в канун Нового года, Евгений обратился к своему знакомому, певцу и хореографу, солисту Quest Pistols Антону Савлепову. Он хотел передать через артиста подарок для экс-любимой и поздравить ее с праздником.

Евгений Кот признался, что его предала бывшая и товарищ (фото: instagram/kot.jenya) Савлепов согласился помочь, и только позже кот узнал, что у его товарища был роман с Мариамом. "Это именно тот человек, через которого он ушел от меня. У них произошел роман", — рассказал Евгений. К слову, после этого красивого жеста через неделю девушка вернулась к прежнему. Евгений простил ее – тогда он еще не знал о факте измены. К тому же Антон сам порвал отношения с Мариам. Кот и Туркменбаева прожили вместе всего три недели – именно столько длился перерыв между гастролями Quest Pistols. "Как только начались гастроли, начал идти холодок. Я понимаю: что-то не то. И однажды я встаю утром и вижу сон о ее отношениях с Антоном", – рассказал о знаке сверху Кот. Он обо всем рассказал Мариам – танцовщица не возражала. Она уехала на гастроли, а Евгений случайно увидел новые фото своей девушки в одном номере с Антоном. "Я тогда переживал очень сильно. Мне было больно и особенно неприятно, что она вернулась и пошла к нему", – вспомнил Евгений. К слову, вместе приобретенный с Мариам дом Евгений выкупил. Сейчас он живет с любимой женой Натальей. Напомним, что Евгений Кот рассказал о непристойном предложении от мужчины в начале карьеры.