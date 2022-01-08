С воскресенья, 9 января Украина не будет входить в список стран повышенного риска для Германии. Для украинцев действуют общие правила въезда в страну, связанные с пандемией COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Украина находилась в списке стран зоны высокого риска для ФРГ с 10 октября 2021 года. Въезд разрешался при острой необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации от COVID-19. При этом перед прибытием в Германию необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение. регистрации при въезде", — пишет издание. При этом уточняется, что те, кто имел право на въезд в Германию, но не были полностью привиты против коронавируса, должны были отбыть 10-дневный карантин. Выйти из него можно было только пять дней спустя после приезда по результатам отрицательного теста. С 9 января специальные правила не будут применяться к туристам из Украины. Они будут подлежать только общим правилам въезда в страну: лица старше 6 лет обязаны предъявить отрицательный тест на COVID-19 либо сертификат о полном курсе вакцинации, либо справку о недавнем выздоровлении. Напомним, власти Германии решили с 7 января усилить карантин на фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Новые ограничения касаются работы баров и ресторанов.