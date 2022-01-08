Израиль разрешил въезд в страну для иностранцев, вакцинированных русской вакциной от COVID "Спутник V". Однако им следует выполнить ряд условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные правила на сайте Министерства здравоохранения Израиля. Согласно обновленным правилам, Израиль признает вакцинированными тех, кто сделал прививку признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm и Johnson&Johnson. "Израиль также разрешает въезд тем, кто вакцинирован вакциной "Спутник" (при условии, что результат серологического анализа, сданного в Израиле, будет положительным)", — говорится в правилах. Таким образом, иностранцы, получившие русскую вакцину, должны по прилету сдать серологический тест (на наличие антител в крови). При этом, даже после положительного результата, они должны оставаться на карантине до получения отрицательного результата ПЦР-теста на третий день после прилета. Признание вакцинации за границей позволяет находиться в сокращенном карантине после въезда в Израиль и получить "зеленый пропуск" после карантина. Также есть и другие требования к вакцинации: ко дню въезда в Израиль должно пройти не менее 14 дней с даты получения второй или бустерной дозы. Напомним, вакцина "Спутник V" до сих пор не зарегистрирована в ВОЗ или Европейском агентстве EMA. Однако, кроме России, она используется в Турции, ряде стран Европы, Азии и Южной Америки, а Венгрия заявляла о планах наладить производство. Отметим, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина не будет признавать "Спутник V" в обмен на открытие КПВВ на Донбассе. До этого с таким предложением выступила российская сторона.