34-летний гражданин РФ прибыл в аэропорт "Борисполь" из Стамбула. Пограничники выяснили, что российский актер театра и кино нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Потому его не пустили на территорию Украины и запретили въезд в страну на 3 года. Об этом сообщает Государственная пограничная служба. По словам ведомства, россиянин не признавался в том, что посещал Крым. Актер подтвердил, что прилетел в Украину для съемок. Теперь он будет вынужден возвращаться обратным рейсом.

Российский актер не пущен в Украину (фото: dpsu.gov.ua)

Российского актера не пустили в Украину на съемки (видео: YouTube) По данным источников УП, речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко, который участвовал в съемках сериала "Гурзуф" в Крыму.

Вячеслав Чепурченко (фото: instagram.com/slavache2021) Отметим, что Вячеслав Чепурченко родился 29 июля 1987 года в городе Ростове-на-Дону. Он окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Играл в таких фильмах и сериалах как "Легенда №17", "Предательства", "Жуки", "Мамы чемпионов" и т.д. Напомним, в декабре 2021 года пограничники не пустили в Украину российскую 32-летнюю актрису Любовь Резину (Баханкову). Ей также запретили въезд на три года. Ранее пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года известному российскому актеру Оскару Кучеру. Интересно, что у него есть вид на жительство в нашей стране. Пограничники готовят письмо с призывом аннулировать данный документ.