Ученые из Китая обнаружили воду в образце лунного грунта. Он был доставлен на Землю автоматической межпланетной станцией Чанье-5 в 2020 году. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Science Advances. "Мы публикуем анализ результатов, основанных на данных в спектрах отражения от 0.48 до 3.2 микрометров, полученных аппаратом спускаемого зонда "Чанье-5". По нашим подсчетам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных частиц воды, в основном, что из появилась в нем благодаря солнечному ветру", — говорится в научном материале. Ученые отметили, что почва была собрана в северной части области Океан Бур на Луне. Океан Бур – самое большое лунное море, расположенное в западной части видимой стороны Луны. Длина Океана Бур с севера на юг составляет 2500 км, а занимаемая площадь – 4 млн кв. км. Он имеет неправильную форму. Как и другие лунные моря, Океан Бурь представляет собой равнину, заполненную застывшей базальтовой лавой. Ранее мы писали, что Китай планирует построить базу на Луне.