В Индии за минувшие сутки подтвердили почти 142 тысяч новых случаев коронавируса. Это стало максимумом с конца мая в прошлом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. По данным телеканала, в Индии за последние 24 часа обнаружили 141 986 новый случай коронавируса. Это самый высокий суточный показатель заболеваемости инфекций с 31 мая прошлого года. Массовый всплеск заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех крупных индийских городах. В Нью-Дели обнаружили 17 335 новых случаев, а в Мумбаи – 20 971 случай. По данным Министерства здравоохранения Индии на 8 января, в стране зарегистрировано в общей сложности 35 368 372 случая заболевания коронавирусом, в том числе 3 071 случай варианта "Омикрон". Умерли от последствий инфекции 483463 человека. Напомнив, ранее власти Индии усилили ограничения и вакцинацию из-за вспышки коронавируса. Отметим, на Кипре обнаружили новый штамм коронавируса, он получил название "Дельтакрон", поскольку является гибридом "Дельты" и "Омикрона".