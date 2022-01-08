Вчера, 7 января, около 18:00 автомобиль скорой помощи ехал по вызову в село Трудовое Николаевской области и застрял в грязи грунтовой дороги в 3 километрах от места назначения. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области на своей странице в Facebook. Пока ехал помощь врач принял решение пешком дойти до больного. Когда приехали спасатели, то прежде всего помогли транспортировать тяжелобольного вместе с врачом. Дальше с помощью автомобиля повышенной проходимости и троса спасателям удалось вытащить из грязи карету скорой помощи. От ГСЧС на месте работала 1 единица техники и 4 спасателя.

Спасатели вытащили из грязи машину скорой помощи (фото: facebook.com/DSNSMYKOL) Напомним, на Прикарпатье произошло необычное ДТП, в результате которого автомобиль пробил крышу жилого дома и оказался почти полностью внутри здания. Женщине, которая была за рулем авто, понадобилась госпитализация. Мы также писали о том, что под Житомиром на водоеме поселка Брусилово парень провалился под лед. Потерпевший самостоятельно не мог выбраться из ледяной ловушки из-за сильного ветра и темноты. Пришлось вызвать спасателей, которые с помощью лодки транспортировали парня на берег и передали медикам. После оказания неотложной помощи молодого человека госпитализировали с переохлаждением.