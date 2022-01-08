В Украине с 1 января изменились суммы сбора на обязательное государственное страхование при первой регистрации легкового автомобиля. Это связано с изменением размера минимального прожиточного минимума. Сколько придется заплатить за первую регистрацию легкового автомобиля, рассказали в главном сервисном центре МВД. "С 1 января изменен размер прожиточного минимума, а значит, и объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации легкового авто", — сказано в сообщении. Следует отметить, что прожиточный минимум для трудоспособных украинцев с 1 января повысился на 88 гривен и теперь составляет 2481 гривну. Какие суммы придется заплатить Если цена на легковой автомобиль не превышает 165 размеров прожиточного минимума (409365 гривен), то сбор составит 3%. Если стоимость автомобиля составляет от 165 до 290 размеров прожиточного минимума (от 409365 гривен до 719490 гривен), то размер сбора составит 4%. Если стоимость автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума (более 719 490 гривен), то придется уплатить 5% от суммы. Следует отметить, что все суммы указаны без учета НДС.

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