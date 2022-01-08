Посольство Украины в Иране во вторую годовщину крушения украинского самолета открыло под Тегераном аллею памяти жертв рейса PS752. На ней были взорваны 176 деревьев в память обо всех погибших в трагедии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского посольства в Иране в Facebook. "Во вторую годовщину крушения украинского самолета под Тегераном посольством официально открыта Аллея памяти жертв рейса PS752, на которой заранее было взорвано 176 деревьев в память обо всех погибших в трагедии", — говорится в сообщении. Как стало известно, в день открытия посол Украины и сотрудники дипломатического ведомства установили 11 памятных знаков с портретами погибших украинцев (девять членов экипажа и два пассажира). Коллектив посольства принял участие в возложении цветов, зажжении свечей и памяти жертв минутой молчания. Напомним, пострадавшие от крушения самолета МАУ страны накануне годовщины трагедии обвинили Иран в отказе от переговоров с международной группой. Тегеран заявил, что готов говорить, но с каждой страной в отдельности.