В субботу, 8 января, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, один из них с применением запретного вооружения. В результате вражеских действий военный получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС). С начала текущих суток в районе ООС зафиксировано 5 нарушений. Из них 4 – обстрелы со стороны боевиков, в том числе с применением запрещенного вооружения. Обстрелы со стороны пророссийских вооруженных формирований велись в направлении поселков Пески, Богдановки и Крымского. Противник применял 82-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Пролет вражеского беспилотника зафиксирован в районе Станицы Луганска. Аппарат пересекал линию разграничения. В результате обстрелов противника ранение получил один военный. Ему оказали первую помощь и эвакуировали в лечебное заведение. Состояние военнослужащего – удовлетворительное. На обстрелы боевиков военные открывали ответный огонь, тем самым заставляя противника прекратить нарушение режима "тишины". Напомним, на утро 8 января зафиксировано три обстрела позиций украинских военных.