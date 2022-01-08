Погода в Украине сегодня, 8 января 2022, будет преимущественно сухой. Осадки ожидаются только на западе и юге страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр. Погода в регионах На западе Украины местами выпадет снег, без осадков в Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях. Днем от -1 до +2, ночью от -4 до -9. На севере сухо и малооблачно, днем от -2 до +2, ночью от -5 до -8. На востоке от 0 до -3, ночью от -7 до -13. В центральной части днем от –1 до +1, ночью от –5 до –8. На юге страны днем -1+4, ночью от -3 до -7, в Одесской области ожидаются дожди. В Крыму днем до +5.

Фото: погода в регионах Погода в Киеве В столице Украины днем без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -6 до -8. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве Напомним, ранее РБК-Украина публиковало прогноз погоды на все рождественские выходные.