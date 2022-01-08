С 9 января в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о снегопадах и скользкой дороге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра. "9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололедица", — сообщают в ведомстве. При этом уточняется, что ночью в Карпатах, Ровенской и Житомирской, утром и днем в Киевской областях ожидается сильный мокрый снег и его налипание. "Прирост снежного покрова 4-10 см. I уровень опасности", – говорится в сообщении. В ведомстве также уточнили, что подобные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах. Напомним, погода в Украине в ближайшие дни готовит осадки в виде снегопадов и снега с дождем, а также значительное похолодание, а в первой половине следующей недели ожидаются морозы до -12 градусов в дневное время.