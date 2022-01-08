Государственный департамент США разрешил сотрудникам Генконсульства США в Алматы немедленно покинуть страну. Причиной послужили протесты в Казахстане и опасная ситуация. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США. "Держдеп разрешил не критическим сотрудникам Генконсульства США в Алматы, а также членам семей всех сотрудников при желании покинуть страну", – говорится в сообщении. В ведомстве предупредили о возможных "демонстрациях, протестах и нападениях" в городе. "Гражданам США в Казахстане следует понимать, что протесты могут серьезно повлиять на способность посольства США оказывать консульские услуги, в том числе помогая американским гражданам покидать Казахстан", — подчеркнули в Госдепе. Митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено о снижении цен на газ. Ранее мы писали, что Белый дом озабочен приказом президента Казахстана об огне на поражение.