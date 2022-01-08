Астения – это потеря физических и эмоциональных сил, постоянное чувство слабости и отсутствие энергии для выполнения обычных дел. Астения является не столько заболеванием, сколько синдромом, который появляется из-за многих факторов и может сигнализировать о серьезной болезни. Что такое астения, откуда она берется и почему не следует ее путать с депрессией – читайте в материале ниже. Астения с греческого переводится как "бессилие". Это по факту синдром хронической усталости, возникающий в результате изнурительных заболеваний внутренних органов, инфекций, интоксикаций, умственных и физических перенапряжений. Также астения возникает из-за неправильной организации труда, отдыха и питания. Еще одним фактором развития астении медики называют нервные и психические заболевания. А вот астению, вызываемую от постоянного нервного перенапряжения, волнений, длительных конфликтов и переживаний, называют неврастенией. Астения может появиться в начальной стадии заболеваний внутренних органов и сопровождать болезнь как постоянный признак. Также этот синдром проявляется по истечении острого периода серьезных заболеваний. Симптомы астении Признаки астенического синдрома наиболее часто связаны с основным заболеванием. При атеросклерозе это может быть нарушение памяти и слезливость, при гипертонической болезни – головные боли и неприятные ощущения в области сердца. Астению не следует путать с депрессией или накопившейся усталостью, поскольку этот синдром более опасен и имеет свои особенности. Отдых не дает облегчения. После сильного физического или эмоционального напряжения вы отправляетесь спать и утром встаете свежими и энергичными. При астении можно проспать 12 часов и чувствовать себя ужасно. Несколько дней просмотра сериалов или чтения книг на диване тоже не дают ощущения отдыха и состояние слабости никуда не уходит. Умственная деятельность идет тяжело. В нормальном состоянии мы устаем до вечера – после продуктивного дня. При астении проблемы с концентрацией возникают постоянно. Трудно сосредоточиться уже утром, и это длится до вечера. И обычные методы борьбы не помогают. Могут возникать проблемы с памятью. Рассеянность и сложность в запоминании преследуют человека во всех сферах жизни. Психологические проблемы. Испытывать уныние от усталости – это нормально. У людей с астенией это явление приобретает хронические проявления. Они постоянно чувствуют тревогу, страхи и находятся в депрессивном состоянии каждый день. К отрицательным эмоциям прилагаются перепады настроения, фобии и порой для этого нет никаких причин. Гиперчувствительность. Вместе с состоянием постоянной усталости может появиться гиперчувствительность к звукам, запахам, вкусам. Внезапно человек начинает остро реагировать на запах никотина или его начинает жутко раздражать стук ложки о тарелку. Частые головные боли. Такие боли бывают у любого человека время от времени. Но при астении они возникают очень часто и сопровождаются очень неприятными симптомами. Боль в лимфоузлах. Увеличенные лимфоузлы в области шеи и в паху тоже говорят об астеническом синдроме. Проверить лимфатическую систему следует однозначно, чтобы исключить другие проблемы со здоровьем. Боли в мышцах и суставах. Такая боль может возникать без особого повода и чаще всего внезапно. При обследовании причин обычно не находят и это может указывать на астению. Также могут возникать боли в мышцах, дискомфорт – в области сердца, живота или позвоночника – без клинических причин. При астении человек очень напряжен и нервная система находится в постоянном возбуждении. Болевые приступы могут возникать очень часто. Снижение иммунитета. Если состояние постоянной усталости в течение нескольких месяцев сопровождается вирусными инфекциями – это может быть признаком астении. Возможны чаще приступы хронических заболеваний. Как лечат астению Следует отметить, что астения – это не психосоматика и не депрессия. Невозможно человека с астенией заставить "вздрогнуть" или "взять себя в руки". Это не симулирование и человек действительно не обладает силами и энергией, быстро устает и долго не может восстановиться. Как объясняют медики, астения – это синдром усталости организма в целом. При появлении симптомов следует обращаться к врачам, поскольку самостоятельно это состояние не проходит и затягивание лечения может вызвать развитие более тяжелых форм заболевания. Чтобы назначить правильное лечение, нужно определить внутреннее заболевание, спровоцировавшее астению. Чаще человек даже не подозревает, что у него начал развиваться атеросклероз или коронарная болезнь и астения может стать одним из первых симптомов. Также пациентам с астенией назначают глюкозу, витамины, корректируют графики работы, сна. Помогают прогулки на открытом воздухе, правильное и полноценное питание, физические упражнения. Еще в лечении астении участвуют специальные препараты – анаболики, антидепрессанты, седативные средства и другие, которые выписывает только личный врач. Напомним, ранее мы писали о том, что такое синдром разбитого сердца и почему он опасен для человека. А также мы рассказывали, что врач развеял основные мифы об антидепрессантах, в которые верят украинцы.