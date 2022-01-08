"Укрзалізниця" назначила дополнительные даты курсирования "Лыжного экспресса" из Киева в Славское (Львовская область) и обратно. Поезд будет ходить 10 и 16 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци". "Лыжный экспресс" Киев-Славское будет дополнительно курсировать 10 и 16 января 2022", — говорится в сообщении перевозчика. Поезд №745/746 будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в Славское в 13:54. В обратном направлении "Лыжный Экспресс" отправится в 16:20 и прибудет в столицу в 23:50. Во время следования в Славское Экспресс будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem. Напомним, в начале декабря "Укрзалізниця" объявила о запуске на новогодние и рождественские праздники "Лыжного экспресса". Скоростной поезд довозит пассажиров на горнолыжный курорт менее чем за 8 часов.