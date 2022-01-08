Комендантский час в Алматинской области продлили с 20 вечера до 7 утра. Жителей просят для своей же безопасности не подходить близко к окнам, так как проводится антитеррористическая операция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Казахстан. "Комендантский час в Алматинской области теперь действует с 20 вечера до 7 утра. Власти призывают сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости", — пишет издание. При этом уточняется, что на выезде и въезде в Талдыкорган установлены блокпосты. Водители должны иметь при себе удостоверение личности и документы на авто. К машинам без номеров будут применяться самые жесткие меры. Следует также отметить, что по всем центральным каналам людей призывают не подходить близко к окнам, так как длится антитеррористическая операция и это может быть небезопасно. Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил траур на 10 января по жертвам столкновений в ходе протестов и массовых беспорядков. На сегодняшний день известно о 40 погибших. Отметим, что протесты в Казахстане продолжаются с начала января 2022 года, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким удорожанием автомобильного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.