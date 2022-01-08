Министерство обороны Азербайджана сообщило в субботу, 8 января, об обстреле с территории Армении позиций ВС страны в приграничном Кельбаджарском районе. По данным оборонного ведомства, в результате ответных мер огонь был подавлен, потерь среди личного состава и техники нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vesti.az. "Сегодня, около 13:50, вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия", — пишет издание. При этом в Министерстве обороны Азербайджана уточнили, что в результате ответных действий подразделений ВС Азербайджана огневая активность противника была подавлена. Утрат в личном составе и технике азербайджанской армии нет. "В настоящее время обстановка на данном направлении стабильна, оперативные условия находятся под контролем подразделений Вооруженных сил Азербайджана", — пишет издание. Напомним, после стремительного наступления Азербайджана в ноябре 2020 года была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и введении российских военных. Кампания завершилась фактическим поражением армянской армии, Баку было передано несколько районов. Отметим, после войны за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном обострились отношения из-за демаркации границ.