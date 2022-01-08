В Бразилии детскую вакцинацию от COVID-19 включили в календарь прививок. Первая партия препарата для детей в возрасте от 5 до 11 лет поступит в страну 13 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. "Минздрав отказался от идеи требовать направления педиатра и согласился включить детскую вакцину в Национальный календарь прививок", — пишет издание. При этом уточняется, что первая партия вакцин должна поступить в Бразилию 13 января, к концу месяца ожидается поставка 3,74 млн. доз, всего в первом квартале Минздрав рассчитывает получить 20 млн. доз препарата. По оценкам ведомства, в стране насчитывается около 20,5 млн. детей в возрасте от 5 до 11 лет, которых будут вакцинировать с интервалом в восемь недель между компонентами, а не три недели, как это рекомендовано производителем. Напомним, ранее в Бразилии регулятор здравоохранения Anvis разрешил вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Президент страны Жаир Болсонар раскритиковал это решение и продолжил распространять неподтвержденные утверждения о вакцинации.