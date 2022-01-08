Полиция проверяет уведомления о минировании всех торговых центров (ТЦ) Киева. Информация об этом поступила вечером 8 января. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева. "Заминировали все торговые центры в Киеве", – сообщили в полиции. Там уточнили, что информация о минировании ТЦ поступила вечером 8 января. Взрывотехники, кинологи и полиция проверяют здания. В соцсетях появились видео эвакуации посетителей некоторых ТЦ. Да, на проспекте Правды людей вывели из торгово-развлекательного центра Retroville. На выезде из паркинга образовалась пробка. Напомним, днем ранее массовое минирование зданий и торговых центров произошло в Харькове.