В аэропорту восточнокитайского города Ханчжоу горел грузовой самолет Ту-204 российской авиакомпании "Авиастар-Ту". Восемь членов экипажа успели спастись. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу новостей Китая. "Пожар начался в салоне самолета, внутри находилось около 20 тонн груза и 26 тонн авиационного топлива", — пишет издание. Как стало известно, пожарные и скорая помощь приехали на место через две минуты после сообщения о возгорании. Они спасли восемь членов экипажа. По данным агентства, пожар был потушен. Причины возгорания устанавливаются. Проводится внутреннее расследование. Напомним, 8 января в Индустриальном районе Харькова во время движения загорелся трамвай №23. Загорелась водительская кабина и частично салон общественного транспорта.