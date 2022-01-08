В Туркменистане погасят газовый кратер, горящий более 50 лет. Такое решение было принято в связи с тем, что его горение отрицательно сказывается на экологии и здоровье проживающих рядом людей. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Turkmenportal. "Найти решение по тушению горящего газового кратера в Дарваге дал президент Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся сегодня заседании правительства", — пишет издание. Как отметил глава государства, уже многие годы в этой местности сгорает огромное количество газа. Данное обстоятельство отрицательно сказывается на экологии и здоровье проживающих рядом людей. Также расходуется природный газ, с которого можно получить значительную прибыль для обеспечения благополучия народа. "В связи с этим вице-премьеру Шахиму Абдрахманову, управляющему топливно-энергетическим комплексом, дано указание привлечь ученых, а при необходимости и зарубежных специалистов, чтобы найти решение данной проблемы", — говорится в сообщении. Следует отметить, что вопрос о закрытии кратера впервые поднимался президентом Туркменистана в 2010 году. Газовый кратер "Врата ада" Пылающий газовый кратер в городке Дарваза, известный в народе как "врата ада", расположенный в центре пустыни Каракумы, примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада, является туркменской достопримечательностью, привлекающей внимание ученых и туристов. В 1971 году советские геологи обнаружили в этой местности скопление природного газа, и пробурив скважину, вызвали обвал – верхние слои почвы просто обрушились в подземную пещеру, открыв большую дырку, наполненную газом. Чтобы избежать отравления газом людей и скота, геологи решили поджечь его, полагая, что со временем огонь утихнет. Но природные газы, которые вырываются из-под земли, продолжают гореть до сих пор. Диаметр газовой дыры – 60 метров, глубина – около 20 метров. Напомним, 5 января один из наиболее активных вулканов мира, расположенный на горе Ньярогонго на востоке Демократической Республики Конго, начал извергать тучи дыма и вулканический пепел. Геологи уже наблюдают за повышением сейсмической активности.