В Украине в январе вступил в силу закон о "налоге на Google", согласно которому услуги иностранных интернет-компаний и соцсетей, видеоплатформ и игровых сервисов, облачных хранилищ и услуги рекламы в интернете — будут облагаться 20% НДС в нашей стране. Некоторые гиганты индустрии такие средства оплачивают сами, другие перевели всю стоимость на пользователей. Об этом идет речь в сюжете ТСН. Как пояснил эксперт, партнер налоговой практики одной из юридических компаний Геннадий Войцицкий, вы платите, чтобы на Facebook смотреть рекламу при просмотрах на Netflix, чтобы хранить данные в iCloudе (интернет-сервис с поддержкой push-технологий от компании Apple). "Собственно, через этот налог на электронные услуги вводится механизм – как взимать налоги с поставщиков электронных услуг", – рассказал он. Отмечается, что "налог на Google" на самом деле затронет гораздо больше сфер: услуги соцсетей, видеосервисов, облачных хранилищ, игровых сервисов или услуг. Так, 20% НДС теперь будут платить компании, имеющие более 1 миллиона гривен оборота на потребителях в Украине. В Верховной Раде обращают внимание, что исключение было сделано только для обучающих сервисов – их не станут облагать таким налогом. Подавляющее большинство компаний еще до вступления закона в силу 1 января предупредили о новом налоге на их услуги, при этом сам подход — кто конкретно будет его платить — у многих отличается. Так, одни иностранные крупные интернет-компании эти средства практически оплачивают из своего кармана, в то время, как другие полностью перевели цену на пользователей. Знатоки интернет-рынка допускают, что это может быть временная ситуация, поскольку компании пока будут изучать рынок и анализировать поведение потребителей, после чего уже окончательно примут решение – кто будет платить. Тем временем "налог на Google" может затронуть и тех, кто не пользуется цифровыми сервисами. Да, все больше компаний размещают рекламу именно в интернете. Напомним, ранее в Раде рассказали, что новый закон о "налоге на Google" не коснется простых пользователей и платить его будут только крупные компании.