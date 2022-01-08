Погода в Украине в ближайшие дни готовит осадки в виде снегопадов и снега с дождем, а также сильные похолодания, а в первой половине следующей недели ожидаются морозы до -12 градусов в дневное время. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра. Эти выходные, 8 и 9 января , будут еще относительно теплыми, как для второго зимнего месяца. Столбики термометров днем будут варьироваться между -2 и +4 градусами в среднем по Украине (холоднее будет в восточных регионах, а теплее — традиционно — в южных). В ночные часы в субботу температура воздуха составит -9…-7 градусов в западных и восточных областях, -7…-5 градусов в северных и центральных, -5…-1 градус в южных и в Крыму. А в воскресенье будет теплее на пару градусов. 8 января снег пройдет в западном регионе, а в Одесской области прогнозируется дождь.

Карта погоды в Украине 8 января (фото: meteo.gov.ua) 9 января ситуация изменится – осадки накроют северные, центральные и южные регионы и местами восточные.

Карта погоды в Украине 9 января (фото: meteo.gov.ua) В понедельник, 10 января , осадки в виде снега и дождей ожидаются в Украине повсеместно. В западных регионах снегопады будут значительными. В первый день недели температура воздуха еще останется условно теплой, при этом в южных областях столбики термометров поднимутся до +6…+7 градусов, а в Крыму вообще до +11 градусов.

Карта погоды в Украине 10 января (фото: meteo.gov.ua) Уже во вторник, 11 января , будет холоднее. На севере Украины ожидается днем -8…-5 градусов, в большинстве других регионов будет около -4…-1 градус, а на юге страны останутся плюсы. Осадки прогнозируются незначительными в восточных и южных областях, будет пасмурная погода.

Карта погоды в Украине 11 января (фото: meteo.gov.ua) А уже в среду, 12 января , ударят морозы. В восточных и северо-восточных регионах ожидается -12…-9 градусов днем. В северных, центральных и западных областях -8…-5 градусов (в Закарпатье чуть выше — около -4…-2 градусов). На юге Украины будет -4…-1 градус. Ситуация с осадками будет аналогичной.

Карта погоды в Украине 12 января (фото: meteo.gov.ua) Напомним, ранее синоптики рассказали, ждать ли в Украине морозы на Крещение, и что будет с погодой в ближайшие недели.