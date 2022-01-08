В 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсии украинцам. С 1 января дополнительные выплаты получат инвалиды-чернобыльцы и женщины 1962 года рождения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. В частности, с 1 января вступают в силу изменения в закон социальную защиту граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, в рамках которого выплаты получат около 39 тысяч человек. Пенсий людям, получившим инвалидность в результате аварии на ЧАЭС, будут исчисляться исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года (6500 гривен). Так, выплаты для чернобыльцев, получивших в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят: для первой группы – 16 080 гривен, для второй группы – 12 987 гривен, для третьей группы – 8 917 гривен. Также в январе установят набавку в 9% к пенсии по возрасту женщинам , родившимся в 1962 году. Напомним, в сентябре 2021 года Кабинет министров внес изменения в Порядок исчисления пенсий лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. Согласно изменениям, назначение пенсии по заработной плате, полученной за работу за пределами зоны отчуждения, производится на общих основаниях в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или по выбору лица в соответствии с законом Украины "О статусе и социальной защите граждан , пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" в размерах, определенных частью третьей статьи 54 настоящего закона. Кроме того, минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, составляет: на одного нетрудоспособного члена семьи – 50 процентов пенсии по инвалидности умершего кормильца; на двоих и более нетрудоспособных членов семьи – 100 процентов пенсии по инвалидности умершего.