Безопасность Европы невозможно обеспечить без Украины. Любой диалог, касающийся Украины, должен проходить только с участием ее представителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. "В Европе нет безопасности без безопасности Украины", – написал дипломат в своем блоге. По его словам, какие-либо переговоры по Украине не должны проходить без ее представителей. Он также отметил, что диалог необходим, но при этом требуется сдерживание и решительность в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. "Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие затраты для России", — добавил Боррель. Дипломат уточнил, что Евросоюз тесно координирует свой подход с трансатлантическими и другими единомышленниками. Напомним, 5 января 2022 Боррель впервые сегодня посетил линию разграничения на Донбассе.