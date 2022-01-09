Каждый организм реагирует на алкогольные напитки по-разному. Кто получает состояние эйфории уже от первого бокала, а кому приходится выпить не менее трех. Однако есть общие критерии, помогающие разобраться во влиянии спиртного. Что происходит с организмом на разных стадиях алкогольного опьянения, рассказали в Lifehacker. В период новогодних и рождественских праздников легкое опьянение может быстро превратиться в ежедневное похмелье. Особенно если в ряде праздников не делать перерывы. Первый бокал Первый бокал шампанского дает уровень алкоголя в крови около 0,3-0,5 промилле. После него происходит выброс эндорфинов, настроение улучшается, человек становится более раскрепощенным. Организм потребует следующей дозы, чтобы продлить эйфорию. Реакции начинают уже замедляться, но в целом состояния опьянения еще нет. Уровень алкоголя в крови зависит от многих параметров – рост, вес, пол, скорость потребления спиртного, объем пищи и выпитой воды. Даже один бокал может дать последствия на следующее утро. Второй бокал Второй бокал дает уже легкое опьянение и уровень алкоголя в крови достигает 0,5-1,5 промилле. Чувство эйфории продолжается, уверенность в себе растет, темы разговора легко найти даже с незнакомыми людьми и праздник кажется веселее. Способность принимать адекватные решения снижается, координация ухудшается, воспринимать информацию становится труднее. Некоторых людей начинает клонить в сон. Качество сна после двух бокалов падает уже на 24%, после третьего – на 39%. Утром человек может чувствовать себя разбитым даже после 8 часов полноценного сна. Третий и четвертый бокал Уровень алкоголя в крови достигает 1,5-2,5 промилле и наступает состояние среднего опьянения. Внешне признаки опьянения уже становятся заметны, поскольку походка становится менее ровной из-за головокружения. А поддерживать лёгкую беседу становится сложнее. На этой стадии настроение может быстро меняться – от веселья и счастья до слез и злобы. Раздражительность взлетает к небесам, и любая шутка может быть неправильно воспринята. В этом состоянии человек скорее может согласиться на какую-либо авантюру или получить травму. Болевой порог снижается и реальный ущерб при падении уже не получится. А вот утром тело даст о себе знать болями, сильным похмельем, отеками, тошнотой. Более одной бутылки Уровень алкоголя повышается до 2,5-3 промилле и наступает состояние сильного опьянения. Держать равновесие в таком состоянии становится очень сложно, впрочем, даже подняться со стула уже трудно без опоры. Нервная система уже сильно затормозилась и сложно реагировать на раздражители, контролировать действия и говорить связно. При этом человек обычно считает, что держит ситуацию под контролем и вполне способен оценивать происходящее. В таком состоянии человек может спускать большие суммы денег, совершать рискованные поступки и думать, что именно так он хотел. Дальше может появиться рвота, тошнота, головокружение. Кожа может побледнеть и риск потери сознания. Часть событий в этом состоянии опьянения может стереться из памяти. Более двух бутылок Такое количество вызывает алкогольное отравление, поскольку уровень от 3 промилле и выше. Организм получает отравление, которое может сопровождаться отключением сознания. К рвоте может добавиться самопроизвольное мочеиспускание и дефекация. Также вероятны судороги, нарушения сердечного ритма и терморегуляции. Отсыпаться в таком состоянии нельзя, нужна помощь медиков. Высокая доза алкоголя и отравление могут привести к запятой или летальному исходу. Напомним, ранее мы писали о том, что назван алкогольный напиток, который вызывает жесточайшее похмелье. А также рассказывали о том, как быстро и эффективно избавиться от похмелья после праздников.