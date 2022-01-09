Обсуждение предложений России по "гарантиям безопасности" в рамках Совета РФ-НАТО не предусматривает их одобрения. Это один из шагов по созданию платформы для дипломатического диалога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. "Диалог с Россией на заседании Совета РФ-НАТО не подразумевает какого-либо одобрения российских предложений", — написал дипломат в своем блоге. Боррель добавил, что некоторые российские предложения по так называемым "гарантиям безопасности" несовместимы с принцами построения европейской безопасности, в частности, с Хельсинкским Заключительным актом 1975 года. При этом он отметил, что некоторые инициативы Москвы могут быть полезны. Напомним, вечером 9 января состоится первый раунд переговоров США и России по "гарантиям безопасности". Отметим, РБК-Украина писало о том, что в Москве не исключают того, что обсуждения с США по "гарантиям безопасности" могут ограничиться лишь одной встречей, если Вашингтон не выслушает аргументы Кремля.