Кира Макогоненко, в прошлом году завоевавшая золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по боксу, удивила сеть своей тренировкой в зале. Видео необычной тренировки харьковчанка опубликовала в Instagram. На видео видно, как 13-летняя девушка одновременно жонглирует двумя мячиками, ритмично отражает пневмогрушь и в это же время балансирует на борде. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kira" Pink Panther " Makogonenko (@kiramakogonenko) Пользователи прокомментировали умение юной спортсменки. Это невозможно; Кстати уже почти во всех пабликах и даже зарубежных про бокс этот ролик; Мастер координации; Координация, реакция, тайминг – топ; Увлечения и ничего больше… продолжай; Удивляешь девочка; Вот это у тебя мозг работает, как ты его разогнала? Данное видео опубликовали у себя стриминговая платформа DAZN, промоутерская компания Top Rank и другие. У Киры сейчас 154 тысяч подписчиков. Девушка выиграла во всех своих 57 поединках и мечтает об Олимпиаде. Киру тренирует ее отец, двукратный чемпион мира по кикбоксингу и чемпион Украины по рукопашному бою. В одном своем интервью он говорил, что не хотел, чтобы дочь занималась боксом. Сначала ее отдали на гимнастику, но когда она однажды попала на ринг, то просто влюбилась в этот вид спорта и принялась усердно заниматься боксом. Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик устроил необычную "драку" на популярном горнолыжном курорте. Ранее Василий Ломаченко одержал уверенную победу над ганцем Ричардом комми, заключив противника на ринг в седьмом раунде.