Ученые говорят, что маленьким детям категорически нельзя давать соки. Употребление фруктовых соков в раннем детском возрасте может привести к риску ожирения. Об этом идет речь в материалах исследования на портале Journal of Nutrition. Как отмечают исследователи, употребление фруктовых соков в возрасте до одного года может быть очень опасным для детского здоровья. В исследовании приняли участие около 5000 американских женщин, и наблюдения продолжались около 7 лет. Авторы исследования сообщили в 25% случаев матери вводили соки в прикорм детям до достижения 6 месяцев, а 74% – до 12 месяцев. "Раннее введение сока было связано с более высоким потреблением сахара в детстве, потреблением любых газированных напитков и более низким потреблением воды, при этом общее потребление напитков оставалось постоянным", — отмечают ученые. Также они отмечают, что маркеры низшего социально-экономического статуса тесно связаны с более ранним введением сока, что в свою очередь связано с потреблением сладких напитков в детстве, которые потенциально заменяют воду. Потребление фруктовых соков в раннем детстве вызывает тягу к другим сладким и газированным напиткам в более старшем детском возрасте. А регулярное употребление этих напитков оказывает сильное влияние на формирование детского организма. У таких детей гораздо чаще приверженность сладким напиткам, нарушается баланс сахара в крови и это быстро приводит к диабету и ожирению. Ранее мы писали о том, что родителям объяснили, как правильно бороться с истериками детей. А также рассказывали, что Комаровский назвал напитки, которые детям категорически нельзя.