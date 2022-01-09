9 января Кейт Миддлтон отмечает свое 40-летие. Мы привыкли, что герцогиня Кембриджская всегда безупречна – начиная от манер до внешнего вида. И что с годами она почти не меняется. Кажется, такой она была всегда. Но если посмотреть на архивные снимки, становится ясно: в юности жена принца Уильяма, как и все, экспериментировала со стилем, макияжем и прически. И ко всем знакомой Кейт Миддлтон ей пришлось пройти долгий путь. Впрочем, за близость к народу мы любим Кейт. Любуемся самыми очаровательными архивными фото, на которых ее едва можно узнать! Тонкие брови, рыхлые щечки, волосы, небрежно собранные в хвост… На ранних фото из молодости Кейт Миддлтон выдает только волшебная улыбка. Впрочем, даже дикие сочетания вещей, которыми грешила герцогиня до того, как стать всемирно известной иконой стиля, не способны скрыть неординарную личность. И даже на студенческих фото Кейт держит "королевскую" осанку. Убедитесь сами!

Кейт Миддлтон в молодости (фото: Getty Images) Ранее мы писали, какие 7 слов запрещено употреблять Кейт Миддлтон и другие члены королевской семьи. Также читайте о 5 самых стильных знаменитостях прошлого года, за которыми следует следить в этом.