Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) еще останется в Казахстане. Такое решение выразил командующий "миротворцами" ОДКБ Андрей Сердюков. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на брифинг. "В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан. В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных государственных, военных объектов и объектов социальной значимости", — заявил Сердюков. По его словам, "миротворцы" ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки. Напомним, лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют провести видеоконференцию 10 января. Будут обсуждать ситуацию в Казахстане.