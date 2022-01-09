Министерство здравоохранения Израиля расширило список мест продаж экспресс-тестов на коронавирус. Теперь их будут продавать не только в аптеках, но и супермаркетах. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание NEWSru. По словам главы Минздрава страны Ницана Горовица, соответствующее решение должно снизить цены на экспресс-тесты.

В то же время есть и ограничения: наборы для экспресс тестов нельзя продавать в мясных магазинах; Наборы должны продаваться исключительно в оригинальных упаковках.

Решение Минздрава вступит в силу в ближайшее время и будет действительным до 15 апреля. Во время заседания комиссии Кнессета поднимут вопросы регулирования цен на экспресс-тесты.