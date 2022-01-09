Врачи рассказали, какие таблетки нельзя делить на части, так как можно ошибиться с дозировкой и навредить здоровью, а какие – все же не запрещается принимать частями. Об этом пишет Stolichki. Почему не все таблетки делятся? Если таблетка не предназначена для разделения, ее компоненты могут быть распределены неравномерно. В таком случае точную дозировку определить невозможно. Некоторые таблетки покрыты специальной защитной оболочкой, не позволяющей попадать действующему веществу в кровь слишком быстро. Тогда эффект от приёма таблетки будет неправильным. Кроме того, лекарство может вызвать нежелательную реакцию с желудочным соком. Также при воздействии света и влажности оставленные на следующий прием части таблетки могут утратить свои свойства. Список таблеток, которые нельзя делить на части: таблетки без специального риска для разделения на части; рассыпчатые крошащиеся таблетки; таблетки с резким вкусом, раздражающие слизистую рта; таблетки с несколькими действующими компонентами; противозачаточные средства; препараты для химиотерапии; противосудорожные или сосудосуживающие средства; капсулы с порошком или гелем. Таблетки, которые можно делить , обозначены специальными насечками, по ним их можно разломить. У них должно быть одно действующее вещество и не должно быть жесткой оболочки. Ранее мы писали, что действительно означают приставки в названиях лекарств, такие как форте, лонг, рапид и другие.