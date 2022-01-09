Красную рыбу довольно часто можно увидеть на праздничном столе у разных людей. Лосось, семга, кета и форель популярна среди украинцев, но, к сожалению, эту рыбу можно есть не всем. Кому красную рыбу следует исключить из рациона? Об этом рассказала нутрициолог Елена Степанова, сообщают "РИА Новости". По словам эксперта, красную рыбу необходимо аккуратно вводить в рацион людей, у которых наблюдается пищевая непереносимость, а также проблемы с печенью и желчным пузырем. Правильно выбирайте красную рыбу Очень важно правильно выбрать продукт. Если рыба имеет бледную окраску, то это может говорить о том, что она уже не первой свежести. Если же она наоборот слишком яркая, то в таком случае, может быть, в корме для рыбы были красители. Храните полезные вещества Чтобы сохранить в красной рыбе полезные вещества ее рекомендуют не жарить, а тушить, варить или готовить на пару. "Красная рыба отлично подходит для вечернего приема пищи в качестве легкоусвояемого белка", – отметила нутрициолог. Отметим, что красная рыба является источником ненасыщенных жиров омега-3, аминокислот и витаминов. Она также богата витамином Е, улучшающим зрение, а также содержащим триптофан, из которого образуется мелатонин для качественного сна. Напомним, врачи назвали продукты, которые помогут снизить АД. Ранее эксперты назвали ошибки, приводящие к быстрой порче продуктов.